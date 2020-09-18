В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 38-летнего мужчину

В Ростове третьи сутки ищут 38-летнего местного жителя. О местонахождении Романа Полякова ничего не известно с 18 сентября.Родственники не смогли сами найти мужчину, поэтому им пришлось обратиться в поисковый отряд и полицию. Они уже третий день пытаются выяснить, где находится ростовчанин.Рост Романа – 170 сантиметров. У нее среднее телосложение, карие глаза, короткие темные волосы. В день своего исчезновения мужчина был одет в черную футболку и кофту, джинсы и ботинки такого же цвета. Кроме того, ростовчанин носил на голове синюю кепку, а при себе имел борсетку и черный рюкзак.Всем, кому известно о местонахождении Романа Полякова, просьба позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.