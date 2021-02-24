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Спасатели потушили пожар на Нижнем Темернике в Ростове

Спасатели потушили пожар на Нижнем Темернике в Ростове
В Ростове-на-Дону потушили пожар в магазине промышленных товаров на рынке «Геркулес» (Нижний Темерник). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Торговые павильоны загорелись около девяти часов утра 26 февраля на улице Лелюшенко, 1Б. Пламя охватило площадь 50 квадратных метров. На месте ЧП работали семь пожарных машин и более 30 спасателей.

В ведомстве добавили, что огонь и тлеющие конструкции полностью потушили к 11.30. Что могло стать причиной возгорания, пока не известно. Информации о пострадавших и размере ущерба в настоящее время тоже нет.

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