Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону построят новый крематорий

В Ростове-на-Дону построят новый крематорий

В Ростове-на-Дону построят новый крематорий. Соответствующая информация размещена в едином государственном реестре заключений экспертизы.

Тендер на строительство выиграла мемориальная компания из Омска, которой руководит бизнесмен Денис Костылев. Основным видом деятельности фирмы является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Из документов следует, что крематорий будет возведен на территории кладбища «Ростовское», которое работает с августа 2019 года в Мясниковском районе.

Отметим, что в Ростове в настоящее время существует только один крематорий. Он расположен на «Северном» кладбище и принадлежит администрации города. В январе 2021 года в нем сломалась печь, поэтому временно он не выполнял свои функции. Из-за этого на предприятии скопилось около полусотни тел умерших до починки оборудования.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.