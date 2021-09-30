В Ростове-на-Дону построят новый крематорий. Соответствующая информация размещена в едином государственном реестре заключений экспертизы.Тендер на строительство выиграла мемориальная компания из Омска, которой руководит бизнесмен Денис Костылев. Основным видом деятельности фирмы является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Из документов следует, что крематорий будет возведен на территории кладбища «Ростовское», которое работает с августа 2019 года в Мясниковском районе.Отметим, что в Ростове в настоящее время существует только один крематорий. Он расположен на «Северном» кладбище и принадлежит администрации города. В январе 2021 года в нем сломалась печь, поэтому временно он не выполнял свои функции. Из-за этого на предприятии скопилось около полусотни тел умерших до починки оборудования.