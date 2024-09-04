В Ростове-на-Дону подвели итоги IX Международного автопробега «Дороги славы — наша история»

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове 29 августа на площадке регионального центра «Дон молодой» были подведены итоги международного автопробега. Его организовало Ростовское региональное патриотическое движение «Дороги славы — наша история». Участники автопробега посетили города воинской славы и города-герои России и Беларуси.Девятый автопробег был приурочен к 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.В мероприятии участвовали заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, исполняющий обязанности руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону Дмитрий Шкурдь. Кроме того, присутствовали представители общественных объединений, волонтеры и студенты вузов Ростовской области. Партнеры движения «Дороги славы — наша история» из других городов присоединились к мероприятию в онлайн-формате.Перед церемонией подведения итогов Владимир Гурба и Максим Папушенко посетили выставку «Время в лицах». На ней были представлены материалы о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны, а также о тех, кто продолжает их дело и участвует в специальной военной операции.Затем почетные гости мероприятия произнесли приветственные речи, поздравив участников патриотического движения с успешным проведением автопробега.От правительства Ростовской области выступил Максим Папушенко. Он отметил работу общественного движения по сохранению исторической памяти и заявил о готовности и дальше поддерживать это движение. Министр подчеркнул важность развития международного сотрудничества донского региона с дружественными иностранными государствами.Председатель штаба движения «Дороги славы — наша история» Ася Компаниец обратилась к зрителям с речью о том, как важно сохранять и передавать историческую память, а также воспитывать патриотизм у молодого поколения.Гостям мероприятия также продемонстрировали видеоролики, которые рассказывали о работе, проделанной движением, и отрывки из проекта «Исторический дневник». Это был путеводитель по знаковым местам России и Беларуси.В автопробеге приняли участие студенты и члены общественного движения, которые посетили Тулу, Ржев, Псков, Витебск, Брест, Минск, Гродно и мемориальный комплекс «Хатынь». Также они побывали в Кардымово, на Соловьевой переправе и в Москве. В каждом городе участники автопробега встречались с представителями молодежных и ветеранских организаций, посещали мемориальные комплексы и исторические музеи.