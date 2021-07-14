Курбан-байрам в Ростове пройдет с ограничениями из-за COVID-19

В Ростове религиозный праздник Курбан-байрам проведут с ограничениями по коронавирусу. Рекомендации по соблюдению требований постановления правительства области направили всем централизованным религиозным организациям.В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в регионе ужесточили некоторые ограничения. Нововведения коснулись и массовых мероприятий с большим количеством людей. В мечетях усилят санитарно-противоэпидемические меры для прихожан. Праздничные мероприятия проведут ограниченно, с соблюдением «масочного» режима и социального дистанцирования.Кроме того, руководители мусульманских религиозных организаций обратились к своим прихожанам с призывом не посещать праздничные мероприятия людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.Курбан-байрам празднуют с 19 по 23 июля. В эти дни мусульмане совершают ритуальное омовение, надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть. Затем те, кто имеет возможность, приносят жертву. Как правило, в этом обряде используют баранов, но также жертвой может быть корова или верблюд.