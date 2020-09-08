В Ростове-на-Дону обсудили способы защиты от сезонных инфекций
В Ростовской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря работе донских медиков региону удается держать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Прививочная кампания, которая стартовала в эти дни, позволит дончанам легко перенести течение любого инфекционного заболевания. Способы защиты от осенних инфекций обсудили 10 сентября на встрече экспертного медицинского сообщества.
Встречу организовала региональная общественная приемная председателя «Единой России» в рамках тематической недели приема граждан. Благодаря видеоконференции заочно принять участие в обсуждении смогли другие представители учреждений здравоохранения и партийцы из муниципалитетов (около 300 человек).
По словам главы донского Минздрава Татьяны Быковской, вакцинация имеет очень большое значение в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Очень важно осенью прививаться от гриппа, а система здравоохранения может привить более двух миллионов дончан.
- Это поможет в условиях пандемии исключить двойное заражение, облегчит течение любого инфекционного заболевания, - отметила министр здравоохранения Ростовской области. - В Ростовской области уже развернуты прививочные бригады для вакцинации от гриппа. Можно привиться в поликлинике по месту жительства, с согласия родителей будут делать прививки в школах и детских садах.
Слова Татьяны Быковской подтвердил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Он рассказал, что в этом году к обычным сезонным заболеваниям добавился еще и коронавирус, поэтому профилактика новой коронавирусной инфекции важна наравне с вакцинацией от осенних заболеваний.
- Во-первых, дистанция – защита расстоянием. Второе – защита препятствием, то есть маски. Третье – содержание в чистоте рук, их многократное и длительное мытье с мылом, а также обработка дезинфекционными средствами, - поделился Евгений Ковалев. - Важнейшая составляющая профилактики - ограничение посещения любых общественных мест.
В целом главный санитарный врач Дона отметил рост заболеваемости. Чаще это связано с перемещениями людей по стране, а также за ее пределами. Что касается второй волны коронавируса, ее также нельзя исключать. Однако в силах людей сделать все, чтобы ее не допустить.
Напомним, разъяснения по теме здравоохранения люди получали в рамках тематической недели приемов с 7 по 10 сентября. Участие приняли депутаты всех уровней, представители профильных министерств, работники сферы здравоохранения. По словам главврача детской клинической больницы Светланы Пискуновой, на Дону было проведено 53 приема и приняты более 120 человек.
- Все поступающие обращения оперативно рассматриваются, - подвела итог встречи руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова.