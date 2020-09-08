В Ростове-на-Дону обсудили способы защиты от сезонных инфекций

В Ростовской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря работе донских медиков региону удается держать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Прививочная кампания, которая стартовала в эти дни, позволит дончанам легко перенести течение любого инфекционного заболевания. Способы защиты от осенних инфекций обсудили 10 сентября на встрече экспертного медицинского сообщества.Встречу организовала региональная общественная приемная председателя «Единой России» в рамках тематической недели приема граждан. Благодаря видеоконференции заочно принять участие в обсуждении смогли другие представители учреждений здравоохранения и партийцы из муниципалитетов (около 300 человек).По словам главы донского Минздрава Татьяны Быковской, вакцинация имеет очень большое значение в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Очень важно осенью прививаться от гриппа, а система здравоохранения может привить более двух миллионов дончан.- Это поможет в условиях пандемии исключить двойное заражение, облегчит течение любого инфекционного заболевания, - отметила министр здравоохранения Ростовской области. - В Ростовской области уже развернуты прививочные бригады для вакцинации от гриппа. Можно привиться в поликлинике по месту жительства, с согласия родителей будут делать прививки в школах и детских садах.Слова Татьяны Быковской подтвердил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Он рассказал, что в этом году к обычным сезонным заболеваниям добавился еще и коронавирус, поэтому профилактика новой коронавирусной инфекции важна наравне с вакцинацией от осенних заболеваний.- Во-первых, дистанция – защита расстоянием. Второе – защита препятствием, то есть маски. Третье – содержание в чистоте рук, их многократное и длительное мытье с мылом, а также обработка дезинфекционными средствами, - поделился Евгений Ковалев. - Важнейшая составляющая профилактики - ограничение посещения любых общественных мест.В целом главный санитарный врач Дона отметил рост заболеваемости. Чаще это связано с перемещениями людей по стране, а также за ее пределами. Что касается второй волны коронавируса, ее также нельзя исключать. Однако в силах людей сделать все, чтобы ее не допустить.Напомним, разъяснения по теме здравоохранения люди получали в рамках тематической недели приемов с 7 по 10 сентября. Участие приняли депутаты всех уровней, представители профильных министерств, работники сферы здравоохранения. По словам главврача детской клинической больницы Светланы Пискуновой, на Дону было проведено 53 приема и приняты более 120 человек.- Все поступающие обращения оперативно рассматриваются, - подвела итог встречи руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова.