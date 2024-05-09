В Ростове-на-Дону на Театральной площади проходит парад Победы

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове на Театральной площади проходит парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный марш начался 9 мая в 10:00.В шествии участвуют военнослужащие и парадные расчеты других силовых ведомств, а также боевая техника и вооружения. В этом году мероприятие проходит без зрителей. Ограничения ввели в связи с принятыми мерами безопасности.Движение транспорта на нескольких центральных улицах города остановлено. Открыть дороги для машин планируют после 14:00.