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В Ростове-на-Дону на Театральной площади проходит парад Победы

В Ростове-на-Дону на Театральной площади проходит парад Победы
В Ростове на Театральной площади проходит парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный марш начался 9 мая в 10:00.

В шествии участвуют военнослужащие и парадные расчеты других силовых ведомств, а также боевая техника и вооружения. В этом году мероприятие проходит без зрителей. Ограничения ввели в связи с принятыми мерами безопасности.

Движение транспорта на нескольких центральных улицах города остановлено. Открыть дороги для машин планируют после 14:00.
Фото: Правительство Ростовской области
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