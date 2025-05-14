Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону красивая дата 25.05.2025 станет днем бракосочетания для 108 пар. Информацию предоставили DonDay в областном ЗАГСе.Согласно сведениям, полученным от сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния, в этот день в донской столице будут открыты лишь два ЗАГСа. В Пролетарском районе планирует зарегистрировать свой брак 81 пара, а в Советском районе – 27 пар новобрачных.Стоит подчеркнуть, что эта красивая дата приходится на воскресенье, традиционно выходной день для ЗАГСов. Предполагается, что количество желающих заключить брак было бы значительно выше, если бы эта особенная комбинация чисел пришлась на пятницу или субботу.