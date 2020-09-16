В Ростове-на-Дону коронавирус зафиксировали у 71 человека

В Ростовской области продолжает расти количество случаев заражения новым коронавирусом. Данные передает правительство Ростовской области.По данным на 18 сентября, в регионе зарегистрировали 172 новых случая заражения опасным вирусом. Из этого числа 71 инфицированный - в Ростове-на-Дону.Примечательно, что это намного меньше, чем за минувшие сутки, когда была зарегистрирована вспышка инфекции - заразились 104 человека.Общее число заболевших в регионе составляет 19 705. Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 430 человек.