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В Ростове-на-Дону автомобиль застрял в яме посреди дороги

В Ростове-на-Дону автомобиль застрял в яме посреди дороги
Автомобиль застрял в яме посреди дороги в Ростове. Снимки с места происшествия появились в соцсетях 29 августа.

Как сообщили очевидцы, водитель «Лады Приоры» угодил левым передним колесом в ловушку на перекрестке улиц Журавлева и Города Волос. Водитель не смог самостоятельно выехать из ямы. Колесо прочно застряло в выбоине. Скорее всего, ему пришлось вызвать спецтехнику.

Автор поста утверждает, что неровность на дороге появилась после приезда коммунальщиков. Якобы они проводили работы на этом месте в прошлом месяце, а после этого положили новый асфальт.

— До этого здесь была абсолютно ровная дорога! — утверждает местный житель.

Не исключено, что после попадания в такую ловушку машине потребуется дорогостоящий ремонт.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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