В Ростове-на-Дону автомобиль застрял в яме посреди дороги

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

Автомобиль застрял в яме посреди дороги в Ростове. Снимки с места происшествия появились в соцсетях 29 августа.Как сообщили очевидцы, водитель «Лады Приоры» угодил левым передним колесом в ловушку на перекрестке улиц Журавлева и Города Волос. Водитель не смог самостоятельно выехать из ямы. Колесо прочно застряло в выбоине. Скорее всего, ему пришлось вызвать спецтехнику.Автор поста утверждает, что неровность на дороге появилась после приезда коммунальщиков. Якобы они проводили работы на этом месте в прошлом месяце, а после этого положили новый асфальт.— До этого здесь была абсолютно ровная дорога! — утверждает местный житель.Не исключено, что после попадания в такую ловушку машине потребуется дорогостоящий ремонт.