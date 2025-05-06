В Ростове показали проект дороги-дублера Змиевского проезда

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В Ростове планируют построить дорогу-дублер Змиевского проезда. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Змиевская балка — одно из самых проблемных мест города в плане транспорта. Здесь часто образуются многокилометровые пробки. Крутые повороты приводят к частым поломкам большегрузов, что усугубляет ситуацию.На сайте администрации появился проект новой дороги, которая станет альтернативой Змиевскому проезду. Планируется связать участок от улицы Доватора до Зоологической.Длина новой дороги составит 1,8 километра, ширина — 3,5 метра. Она будет иметь четыре полосы движения. Трасса начнется на улице Ейской и закончится на Липецкой. Максимальная разрешенная скорость на этом участке — до 80 километров в час.