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В центре Ростова «Лексус» застрял в яме на дороге

В центре Ростова «Лексус» застрял в яме на дороге
В центре Ростова люксовый автомобиль застрял посреди дороги в яме. ЧП случилось днем 21 июля на пересечении улиц Горького и Журавлева.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Водитель «Лексуса» провалился в яму размером полметра на метра. Автомобилист влетел в ловушку правым передним колесом.

По словам автора фото, яма появилась больше недели назад. Водитель «Лексуса» - не первый, кто застрял посреди дороги на Горького.

- Яма становится все больше с каждым днем, - возмутился ростовчанин. - При этом ее никто не огородил.

Если в ближайшее время дорожники не займутся просевшим асфальтом, возможно, вскоре туда сможет провалиться целый автомобиль.

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