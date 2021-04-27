В Ростове на 10% выросла заболеваемость ОРВИ

В Ростовской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 12 тысяч человек. Об этом 27 апреля сообщили в ростовском отделении Роспотребнадзора.Из этого числа только в Ростове-на-Дону ОРВИ заболели 4,4 тысячи человек, что выше эпидемического порога на 9,5%. Преимущественно, больше 55%, инфекцию подхватили люди в возрасте 15 лет и старше.Как правило, лечение от ОРВИ проходит на дому. Заболевшие принимают лекарства и соблюдают постельный режим. Однако в тяжелых случаях пациентам нужна госпитализация. Так, за минувшую неделю в больницы поступили 175 дончан с диагнозом «ОРВИ». Примечательно, что неделей ранее число госпитализированных было на 33 человека больше.