В Ростове мужчина получил реальный срок за кражу телефона

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону мужчина получил реальный срок за кражу мобильного телефона. Приговор опубликован в картотеке Пролетарского районного суда.Инцидент произошёл 22 мая 2023 года. Тем вечером Николай Гуленко ехал в автобусе № 54. Во время поездки у одного из пассажиров рядом с ним выпал «Айфон SE». Мужчина незаметно поднял гаджет и положил себе в карман. Пока владелец не заметил пропажи, Николай вышел из транспорта и скрылся. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.Позже хозяин телефона написал заявление в полицию. Правоохранители нашли и задержали Гуленко.Мужчина получил наказание в виде года и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.