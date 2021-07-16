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В Ростове могут объединить маршруты №№ 2 и 2а

В Ростове могут объединить маршруты №№ 2 и 2а
Власти Ростова рассматривают вопрос объединения двух городских маршрутов. Речь идет об автобусах №№ 2 и 2а.

На популярном сервисе пользователям предлагается выбрать, каким образом они будут объединены.

Соединить два маршрута хотят в целях «минимизации транспортных издержек». Из-за дефицита водительского состава автобусы ходят редко. Это не устраивает многих ростовчан.

Оба автобуса едут от Центрального рынка до поселка Автосборочного и ЖК «Измаильский парк». При этом № 2 следует по Буденновскому проспекту, а № 2А - по проспекту М. Нагибина.

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