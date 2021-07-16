В Ростове могут объединить маршруты №№ 2 и 2а

Власти Ростова рассматривают вопрос объединения двух городских маршрутов. Речь идет об автобусах №№ 2 и 2а.На популярном сервисе пользователям предлагается выбрать, каким образом они будут объединены.Соединить два маршрута хотят в целях «минимизации транспортных издержек». Из-за дефицита водительского состава автобусы ходят редко. Это не устраивает многих ростовчан.Оба автобуса едут от Центрального рынка до поселка Автосборочного и ЖК «Измаильский парк». При этом № 2 следует по Буденновскому проспекту, а № 2А - по проспекту М. Нагибина.