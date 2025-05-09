Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности 9 мая

В Ростове коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности 9 мая
В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погодных условий ввели режим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

По данным метеорологов, с 9 мая в регионе пройдут дожди и ливни, сопровождаемые порывами ветра до 20-22 метров в секунду. Режим повышенной готовности будет действовать до 11 мая.

Жителей города призвали быть осторожными. Рекомендуется ограничить передвижение на транспорте во время непогоды.
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.