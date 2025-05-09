В Ростове коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности 9 мая

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В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погодных условий ввели режим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.По данным метеорологов, с 9 мая в регионе пройдут дожди и ливни, сопровождаемые порывами ветра до 20-22 метров в секунду. Режим повышенной готовности будет действовать до 11 мая.Жителей города призвали быть осторожными. Рекомендуется ограничить передвижение на транспорте во время непогоды.