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В Ростове к 14 годам колонии приговорили мужчину, до смерти забившего сына

В Ростове к 14 годам колонии приговорили мужчину, до смерти забившего сына
В Ростовском областном суде вынесли приговор мужчине, который до смерти забил своего сына. Жителя Белокалитвинского района обвиняли по статьям: «Причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

Суд установил, что 1 января 2018 года 34-летний обвиняемый находился дома с своей семьей в поселке Коксовом. В какой-то момент он начал ссориться со своей супругой. В пылу конфликта он схватил металлическую кочергу и начал избивать ей женщину.

Спустя два месяца глава семейства напал на собственного сына. В состоянии алкогольного опьянения он стал бить мальчика, который лежал в кроватке. Ребенок получил тяжелы травмы, в результате чего скончался.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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