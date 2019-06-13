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В Ростове мужчину приговорили к 14 годам за убийство приятеля и мошенничество

В Ростове мужчину приговорили к 14 годам за убийство приятеля и мошенничество
В Ростовском областном суде вынесли приговор мужчине, который расправился с приятелем. Дмитрию М. вменяли две статьи: «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба» и «Убийство с целью скрыть другое преступление».

Суд установил, что 30 апреля 2018 года в городе Гуково Дмитрий М. приобрел у своего знакомого «ВАЗ-21150». Подсудимый заплатил сувенирными банкнотами, внешне похожими на стодолларовые купюры. Однако покупатель не заметил подвоха. Таким образом, Дмитрий причинил ему материальный ущерб на сумму около 74 тысяч рублей.

Спустя время обвиняемый начал опасаться, что знакомый догадается об обмане. Под надуманным предлогом он отвез его в безлюдное место. Здесь преступник начал бить мужчину стеклянной бутылкой по голове. Несчастный скончался на месте.

Подсудимого признали виновным в мошенничестве и убийстве. Его приговорили 14 годам колонии строгого режима.

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