Девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку в Ростове, отправили в СИЗО

Суд Октябрьского района избрал меру пресечения ростовчанке, выбросившей новорожденного сына на помойку. Девушку заключили под стражу вечером 16 октября. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, пишет DonDay.ru со ссылкой на и. о. заместителя прокурора Октябрьского района Ростова Георгия Туаева.Напомним, 11 октября девушка самостоятельно родила дома сына и, завернув его в полотенце, одеяло и пакет, выбросила на помойку. Малыш скончался.В отношении роженицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.