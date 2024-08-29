В Ростове перекроют движение для транспорта и пешеходов в сентябре

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону перекроют шесть улиц для транспорта и пешеходов в сентябре. Об этом сообщает департамент автодорог.Ограничительные меры введут с 9 сентября по 9 октября. Водители не смогут проехать на пересечении Калининградской и Ковалевской улиц. А пешеходам перекроют проход в районе дома № 52 по улице Калининградской.Кроме того, проезд запретят на улице Народного Ополчения от дома № 35 до дома № 39. Пешеходы не пройдут возле дома № 26.А до 30 октября ограничения коснутся пешеходов на Береговой, вдоль здания № 23А. До 11 ноября то же коснется участка на Плужной от дома № 1 до № 14.