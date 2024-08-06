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В Ростове из-за сильного ливня затопило несколько улиц на Северном

В Ростове из-за сильного ливня затопило несколько улиц на Северном
В Ростове из-за мощного ливня под воду ушли несколько улиц на Северном. Кадры с места 6 августа горожане публикуют в соцсетях.

По словам горожан, сильный ливень прошел в микрорайоне Северном. Несколько улиц ушли под воду, на проезжую часть хлынули мощные потоки дождя воды, в том числе затопило улицы Орбитальную, Армянскую и Королева. На кадрах видно, что машины на проезжей части буквально плывут.

Напомним, 6 августа в Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб. До 12:00 7 августа ожидается ухудшение погодных условий.
Фото: СоцСети
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