В Новочеркасске уже три года не могут расселить аварийный дом на улице Юности

Фото: Яндекс.Карты.

В городе Новочеркасске Ростовской области почти три года не могут расселить аварийный дом. Об этом информируют в Ростовском следкоме.Дом признан аварийным в 2024 году. После этого он должен был пройти процедуру расселения. Однако этого не случилось. Уже в феврале 2026 года ситуация ухудшилась. В том числе: частично разрушена кладка фасада, кровля и бетонные перемычки.- Возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Новочеркасске, - сказано в сообщении.