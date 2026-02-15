Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новочеркасске уже три года не могут расселить аварийный дом на улице Юности

В Новочеркасске уже три года не могут расселить аварийный дом на улице Юности
В городе Новочеркасске Ростовской области почти три года не могут расселить аварийный дом. Об этом информируют в Ростовском следкоме.

Дом признан аварийным в 2024 году. После этого он должен был пройти процедуру расселения. Однако этого не случилось. Уже в феврале 2026 года ситуация ухудшилась. В том числе: частично разрушена кладка фасада, кровля и бетонные перемычки.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Новочеркасске, - сказано в сообщении.
Фото: Яндекс.Карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика