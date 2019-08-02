После дождя улицы Ростова снова превратились в реки



Ростов-на-Дону снова затопило после ливня. Сильный дождь и шквалистый ветер налетели на город днём 4 августа.



Ливень иногда прекращался и в общей сложности шёл порядка двух часов. За это время улицы Ростова превратились в настоящие реки. В некоторых местах уровень воды достигает полуметра. Многие автомобилисты застряли в глубоких лужах.



Из-за потопа на городских улицах образовались заторы. Небольшие пробки появились в основном в центральной части города.

