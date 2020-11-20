В Ростове из-за пандемии коронавируса Новый год пройдет с ограничениями

Несмотря на сложную эпидситуацию и дыру в бюджете Ростовской области, празднование Нового года все-таки состоится, правда, с некоторыми коронавирусными ограничениями. Об этом 23 ноября сообщили в администрации города.Из-за пандемии ростовчан ждет ограниченная версия новогодних гуляний. Вместо открытия главной елки жители города смогут лишь посмотреть ее онлайн-трансляцию, а традиционных массовых мероприятий с участием творческих коллективов также ждать не приходится. Сам главный санитарный врач Ростовской области настоятельно рекомендовал встретить 2021 год дома в кругу семьи.Поздравлять горожан будут с экрана, установленного на традиционном месте всех гуляний - в парке М. Горького. На сайте госзакупок есть информация о том, что городские власти ищут подрядчика, который подготовит оборудование и дизельную электростанцию, установит взятый напрокат экран размером три на четыре метра и обеспечит трансляцию. Эти услуги обойдутся бюджету донского региона в 640 тысяч рублей. Кроме того, 100 тысяч уйдут на праздничный фейерверк.В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу, в образовательных учреждениях также не будет новогодних елок. При этом допускается проведение мероприятий по классам и группам без приглашения посторонних.Несмотря на все ограничения и запрет на работу ресторанов после 22 часов, вряд ли властям удастся удержать людей в четырех стенах.