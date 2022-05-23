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В Ростове из-за массового ДТП у ТРЦ «Горизонт» образовалась гигантская пробка

В Ростове из-за массового ДТП у ТРЦ «Горизонт» образовалась гигантская пробка
В Ростове на проспекте Нагибина образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. ДТП случилось днем 25 мая у здания ТРЦ «Горизонт» (проспект Михаила Нагибина, 32/2).

Затор тянется от кольца возле ДГТУ до торгово-развлекательного центра. Протяженность пробки составляет порядка трех километров. Из-за пробки сотни автомобилистов едут со скоростью 3-5 километра в час.

По словам очевидцев, участниками происшествия стали водители четырех автомобилей. Два из них получили вмятины по бокам. Скорее всего, в ДТП никто не пострадал. Подробности аварии пока не известны.
Фото: Rostov.ru/Яндекс.Карты.
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