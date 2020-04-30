В Ростове из-за коронавируса под наблюдением находятся 144 ребёнка
Фото: borshmedia.ru
Под наблюдением медиков в Ростове находятся 144 ребёнка с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Об этом сообщили в администрации города 7 мая.
Всего в донской столице, по данным на 7 мая, врачи следят за состоянием 1 191 человека.
За последние сутки диагноз был подтверждён у 14 ростовчан. Шесть пациентов выздоровели.
На лечении в городской больнице № 1 им. Н. А. Семашко находятся 108 пациентов. В городской больнице № 20 проходят лечение 16 человек. Ещё 32 находятся в обсерваторе.
Напомним, в Ростовской области, по данным на 7 мая, – 1 514 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 80 человек. Большинство новых пациентов – жители региона в возрасте от 46 до 65 лет.