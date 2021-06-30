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В Ростове из-за двух ДТП сразу несколько улиц сковали пробки

В Ростове из-за двух ДТП сразу несколько улиц сковали пробки

В Ростове-на-Дону из-за двух ДТП сразу несколько улиц сковали многокилометровые пробки. Аварии произошли неподалеку от въезда в город на улицах Особенной и 1-й Форматной.

Протяженность затора - около трех километров. Пробка тянется по Зрелищной и перетекает в кольцевой съезд, но не заканчивается, потому что с другой стороны (с 1-й Форматной) медленно движется встречный поток машин из-за другого ДТП.

Для того чтобы преодолеть такое расстояние, автомобилистам придется потратить не менее получаса, поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.

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