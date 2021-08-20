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В Ростове ищут женщину, пропавшую три недели назад

В Ростове ищут женщину, пропавшую три недели назад
В Ростове разыскивают женщину, пропавшую более трех недель назад. 31 июля Елена Боцвин вышла из дома и не вернулась обратно. Близкие не знают, куда она могла направиться, поэтому написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Рост ростовчанки - 170 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые, до плеч. В день своей пропажи она была в домашней одежде - тапочках и халате.

Ели вы видели или что-либо знаете о том, где Елена может находиться, то сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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