В Ростове ищут женщину, пропавшую три недели назад

В Ростове разыскивают женщину, пропавшую более трех недель назад. 31 июля Елена Боцвин вышла из дома и не вернулась обратно. Близкие не знают, куда она могла направиться, поэтому написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Рост ростовчанки - 170 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые, до плеч. В день своей пропажи она была в домашней одежде - тапочках и халате.Ели вы видели или что-либо знаете о том, где Елена может находиться, то сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.