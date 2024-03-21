В Ростове ищут перевозчиков на новые автобусные маршруты № 13 и № 50

Фото: Ростовский городской транспорт.

В Ростове объявили конкурсы на обслуживание автобусных маршрутов № 13 СТ «Утро» – Центральный рынок и № 50 Лендворец – филиал часового завода. Информацию об этом сообщает Ростовский городской транспорт.Маршрут № 13 свяжет северную окраину Ростова через улицу Орбитальную, проспект Космонавтов, улицы Волкова и Добровольского, Вавилова и Будённовский проспект с центром города. Согласно плану на него выходят 10 автобусов среднего класса в будние дни и 8 – по выходным. Время работы маршрута – с 4:57 до 23:13.Схема движения по маршруту № 50 выглядит так: 2-й посёлок Оржоникидзе, Сельмаш, проспекты Ленина, Михаила Нагибина, Ворошиловский, мимо Центрального рынка на улицы Береговую, Сиверса и Лендворец. На линии необходимо выпустить 8 автобусов среднего класса по будням и 6 – по выходным. Время работы маршрута – с 5:30 до 23:29.Добавим, что маршруты № 13 и № 50 не работали с ноября 2023 года. Контракт с перевозчиком расторгли по обоюдному согласию еще 21 февраля 2024 года.