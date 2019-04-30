В Ростове инспектор ДПС остановил военную технику, чтобы перевести пенсионера через дорогу



Утром 7 мая движение в центре Ростова было сильно затруднено. Заторы на дорогах образовались из-за движения военной техники и ограничений, введенных на время репетиции парада.



В затруднительную ситуацию попали не только автомобилисты, которые были вынуждены стоять в пробках, но и пешеходы. Одному из них, пожилому мужчине, пришёл на помощь сотрудник ДПС. Инспектор остановил колонну военной техники на проспекте Шолохова, чтобы перевести пенсионера через дорогу.



После того, как пешеход оказался на противоположной стороне дороги, колонна продолжила движение.



