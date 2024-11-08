В Ростове гости отеля Marins Park Hotel смогли вернуться в свои номера

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В Ростове-на-Дону постояльцам Marins Park Hotel разрешили вернуться в свои номера. Люди смогли вернуться в свои комнаты спустя два часа.С самого утра сотрудники гостиницы разбудили постояльцев и попросили их покинуть здание. Эвакуация началась 8 ноября около 9:00 и завершилась примерно к 11:00. Чтобы люди не замерзли на улице, им разрешили разместиться в школе, которая находится напротив.По словам очевидцев, руководство гостиницы не предоставило никаких официальных комментариев. Также пока нет официальных комментариев от соответствующих ведомств.