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В Ростове гости отеля Marins Park Hotel смогли вернуться в свои номера

В Ростове гости отеля Marins Park Hotel смогли вернуться в свои номера
В Ростове-на-Дону постояльцам Marins Park Hotel разрешили вернуться в свои номера. Люди смогли вернуться в свои комнаты спустя два часа.

С самого утра сотрудники гостиницы разбудили постояльцев и попросили их покинуть здание. Эвакуация началась 8 ноября около 9:00 и завершилась примерно к 11:00. Чтобы люди не замерзли на улице, им разрешили разместиться в школе, которая находится напротив.

По словам очевидцев, руководство гостиницы не предоставило никаких официальных комментариев. Также пока нет официальных комментариев от соответствующих ведомств.
Фото: соцсети
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