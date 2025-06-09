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В Ростовской области дотла сгорел очередной автомобиль

В Ростовской области дотла сгорел очередной автомобиль

В Ростовской области в ночь на 8 июня полностью уничтожен огнем еще один автомобиль. Свидетели инцидента опубликовали видео и фото с места событий в социальных сетях.

Пожар начался примерно в 23:57 в городе Красном Сулине на улице Ростовской, 26. Согласно информации от ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в автомобиле «ВАЗ 2107».

Для ликвидации пожара прибыл один пожарный расчет в составе двух человек. Спустя 20 минут им удалось справиться с огнем, охватившим площадь шесть квадратных метров.
Фото: Соцсети
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