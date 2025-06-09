В Ростовской области дотла сгорел очередной автомобиль

Фото: Соцсети

В Ростовской области в ночь на 8 июня полностью уничтожен огнем еще один автомобиль. Свидетели инцидента опубликовали видео и фото с места событий в социальных сетях.Пожар начался примерно в 23:57 в городе Красном Сулине на улице Ростовской, 26. Согласно информации от ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в автомобиле «ВАЗ 2107».Для ликвидации пожара прибыл один пожарный расчет в составе двух человек. Спустя 20 минут им удалось справиться с огнем, охватившим площадь шесть квадратных метров.