В Ростове двери и окна «Дома с ангелами» заколотили фанерой от непрошеных гостей
Ростовские активисты заколотили фанерой двери и окна «Дома с ангелами». Общественники решили самостоятельно защитить ОКН (прим. — объект культурного наследия) на улице Московской, 72 от маргиналов. Об этом сообщил DonDay.ru.
Доходный дом Кисина, известный как «Дом с ангелами», построили в конце XIX века. Некогда он принадлежал наследникам В. Р. Максимова. С 1908 года на первом этаже появились магазины готового платья. Второй этаж сдавался в аренду поквартирно. Жилье снимали ростовские врачи, инженеры и адвокаты.
Старинный ростовский «Дом с ангелами» был построен в конце XIX века. Это дом наследников В. Р. Максимова. В 1908 году в этом здании на первом этаже размещались магазины готового платья, над ними были квартиры, которые снимали ростовские врачи, адвокаты, инженеры. Один из арендаторов — доктор Гурари Фабиан Натанович. Он стал одним из первых, кто обзавелся рентгеновской установкой в своем кабинете. В те времена это было редкостью. С помощью новой технологии врач лечил кожные и внутренние болезни.
От былого величия старинного особняка теперь почти ничего не осталось. Здание превратилось в ночлежку для бродяг. При этом оно признано ОКН регионального значения. Власти Ростова не торопятся восстанавливать архитектурный памятник. И уж тем более — защищать от дальнейших разрушений.
Бездомные легко пробираются в доходный дом Кисина, разводят зимой костры, которые приводят к пожарам, и оставляют горы мусора. Человеческий фактор лишь отчасти влияет на сохранность ОКН. Ситуацию усугубляют дожди. Прогнившая крыша пропускает воду, и она собирается в подвалах здания. Это приводит к разрушению фундамента.
Местные градозащитники устали ждать, когда администрация Ростова займется проблемой. Ведь к моменту реставрации, возможно, уже и нечего будет восстанавливать. Три десятка неравнодушных жителей перекрыли ход, заколотили окна фанерой и вывезли две «ГАЗели» мусора из особняка.
Такой субботник обошелся в 30 тысяч рублей. Деньги немалые для обычных горожан и всего лишь капля — в море бюджета Ростова. Почему чиновники не смогли позаботиться о сохранности домов, ожидающих реставрации, остается загадкой. После нескольких лет обещаний восстановить особняк и сделать из него музей так ничего и не изменилось. Со стороны может показаться, что власти просто ждут, когда маргиналы все-таки спалят дом окончательно во время очередной зимовки.