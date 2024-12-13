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В Ростове для ликвидации последствий непогоды задействовали больше 700 уборщиков

В Ростове для ликвидации последствий непогоды задействовали больше 700 уборщиков
В Ростове-на-Дону для ликвидации последствий непогоды задействовали более 700 уборщиков и 107 спецмашин. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Накануне на донскую столицу обрушились сильные осадки. Город накрыл снегопад, метель, гололед и сильный ветер. Порывы достигли 15-20 метров в секунду.

Для устранения последствий непогоды задействовали более 700 уборщиков и 107 спецмашин. Они будут обрабатывать дороги и улицы от гололеда, а также расчищать заваленные снегом участке.

Жителям следует быть внимательнее на дорогах. Следует соблюдать скорость движения на проезжей части, дистанцию и не лихачить.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
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