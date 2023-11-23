В Ростове для очистки снега задействовали более 100 единиц техники

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове из-за снегопада задействовали более 100 единиц техники.Снег пошел в донской столице вечером 22 ноября. На улицы города сразу выехала спецтехника. С вечера 22 ноября и до утра 23 ноября велись коммунальные работы: расчищали проезжую часть, дороги и тротуары от выпавших осадков.На улицы вышло 114 машин специальной техники. Из них 64 комбинированные дорожные машины и 100 уборщиков территории, как сообщил глава города в социальной сети.Работы велись в центре города, на Военведе, Северногм и Западном районах.