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В Ростове для очистки снега задействовали более 100 единиц техники

В Ростове для очистки снега задействовали более 100 единиц техники
В Ростове из-за снегопада задействовали более 100 единиц техники.

Снег пошел в донской столице вечером 22 ноября. На улицы города сразу выехала спецтехника. С вечера 22 ноября и до утра 23 ноября велись коммунальные работы: расчищали проезжую часть, дороги и тротуары от выпавших осадков.

На улицы вышло 114 машин специальной техники. Из них 64 комбинированные дорожные машины и 100 уборщиков территории, как сообщил глава города в социальной сети.

Работы велись в центре города, на Военведе, Северногм и Западном районах.
Фото: Алексей Бойко.
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