В ДТП с грузовиком в Ростове пассажир такси сгорел заживо из-за взрыва газового баллона

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове в ДТП с грузовиком пассажир такси сгорел заживо из-за взрыва газового баллона. Происшествие случилось в ночь на 28 июля на улице Левобережной.Предварительно 40-летняя женщина-водитель такси ехала в районе дома № 16 на «Хендай Солярисе». При развороте в направлении Ворошиловского моста она протаранила грузовик «МАН-19403» под управлением 34-летнего водителя.Как выяснилось, в багажнике такси находился газовый баллон. От сильного удара случился взрыв, легковушка загорелась.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 27-летний пассажир «Хендай Солярис» погиб от полученных ожогов.