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В ДТП с грузовиком в Ростове пассажир такси сгорел заживо из-за взрыва газового баллона

В ДТП с грузовиком в Ростове пассажир такси сгорел заживо из-за взрыва газового баллона
В Ростове в ДТП с грузовиком пассажир такси сгорел заживо из-за взрыва газового баллона. Происшествие случилось в ночь на 28 июля на улице Левобережной.

Предварительно 40-летняя женщина-водитель такси ехала в районе дома № 16 на «Хендай Солярисе». При развороте в направлении Ворошиловского моста она протаранила грузовик «МАН-19403» под управлением 34-летнего водителя.

Как выяснилось, в багажнике такси находился газовый баллон. От сильного удара случился взрыв, легковушка загорелась.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 27-летний пассажир «Хендай Солярис» погиб от полученных ожогов.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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