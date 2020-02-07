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В Ростове детскую больницу перепрофилировали в изолятор для прибывающих из Китая

В Ростове детскую больницу перепрофилировали в изолятор для прибывающих из Китая
В связи с продолжающимся в мире распространением коронавируса в Ростове принято решение перепрофилировать медицинские учреждения.

Так, с 10 февраля на базе детской городской больницы № 2 на улице Пушкинской организован изолятор. Туда будут помещать здоровых граждан, прибывающих из Китая. В изоляторе они будут находиться под круглосуточным наблюдением врачей.
- В учреждение помещены 13 человек, у всех взяты анализы на коронавирус, - рассказали в Управлении здравоохранения Ростова. - На 19 часов 10 февраля фактов наличия лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции в Ростове не выявлено.

Пациенты, которые находились на лечении в детской больнице № 2, переведены в другие медицинские организации или выписаны с рекомендациями наблюдения врачами по месту жительства.

На время работы изолятора госпитализировать детей по показаниям будут в городскую больницу № 20 и областную детскую больницу.

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