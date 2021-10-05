В Ростове дали 13 лет «строгача» мужчине, ранившему школьницу канцелярским ножом
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, пытавшемуся зарезать школьницу канцелярским ножом. 32-летнего Руслана Мамедова обвиняли по статьям «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Повреждение имущества из хулиганских побуждений».
Как сообщал Rostov.ru, мужчина напал на 14-летнюю девочку в сентябре 2020 года. Мамедов, находясь под действием наркотических веществ, пришел к детской площадке. В какой-то момент он, схватив за волосы незнакомую школьницу, ударил ее в шею канцелярским ножом. Несовершеннолетняя закричала, вырвалась и убежала от злоумышленника. Позже она обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.
В том же месяце Мамедов совершил подобное преступление. Он попросил у незнакомца сигареты, а после обошел его со спины и ударил канцелярским ножом в шею. Мужчина начал сопротивляться и спугнул напавшего - тот убежал. В тот день ростовчанин также находился под действием наркотиков.
Кроме того, в сентябре 2020 года Руслан пнул ногой заднее крыло «Киа Керато», причинив таким образом ущерб в размере более 20 тысяч рублей. Тогда мужчина тоже находился под действием наркотиков.
Вскоре Мамедова задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Свою вину 32-летний мужчина так и не признал, заявив, что не совершал инкриминируемые ему деяния.
- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.