В Ростове частично перекроют проспект Ворошиловский

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по съезду с проспекта Ворошиловского к улице Донской в створе пересечения с улицей Ульяновской. Часть дороги будет перекрыта в течение месяца – с 26 сентября по 26 октября.В городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения сообщили, что в этот период на вышеуказанном участке будут модернизировать теплотрассу., что в Ростове с 7 сентября также запрещена стоянка на нескольких центральных улицах.