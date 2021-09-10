В Ростове частично перекроют проспект Ворошиловский
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по съезду с проспекта Ворошиловского к улице Донской в створе пересечения с улицей Ульяновской. Часть дороги будет перекрыта в течение месяца – с 26 сентября по 26 октября.
В городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения сообщили, что в этот период на вышеуказанном участке будут модернизировать теплотрассу.
Напомним, что в Ростове с 7 сентября также запрещена стоянка на нескольких центральных улицах.