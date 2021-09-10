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В Ростове частично перекроют проспект Ворошиловский

В Ростове частично перекроют проспект Ворошиловский
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по съезду с проспекта Ворошиловского к улице Донской в створе пересечения с улицей Ульяновской. Часть дороги будет перекрыта в течение месяца – с 26 сентября по 26 октября.

В городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения сообщили, что в этот период на вышеуказанном участке будут модернизировать теплотрассу.

Напомним, что в Ростове с 7 сентября также запрещена стоянка на нескольких центральных улицах.
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