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В Ростове будут судить адвоката, организовавшего нападение на пенсионерку под видом журналиста

В Ростове будут судить адвоката, организовавшего нападение на пенсионерку под видом журналиста

В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении адвоката, организовавшего разбойное нападение на престарелую женщину.

По версии следствия, в ноябре 2018 года юрист вместе со своим супругом решили ограбить 82-летнюю пенсионерку. Они предполагали, что дома у пожилой ростовчанки хранятся крупная сумма денег и ювелирные изделия.

Представившись женщине корреспондентом, который собирается писать о её внуке, занимающемся футболом, адвокат попала в дом. Общаясь с хозяйкой, злоумышленница незаметно подлила ей в чай снотворное. Затем она стала обыскивать комнаты. В этот момент домой пришёл внук, который застал воровку врасплох.
- Впоследствии все соучастники преступления были задержаны, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - По ходатайству обвиняемых с ними были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

По другим участникам преступления уже вынесены обвинительные приговоры.

Уголовное дело, возбужденное в отношении организатора нападения, в настоящее время передано в Ворошиловский районный суд.

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