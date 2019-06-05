В Ростове будут судить адвоката, организовавшего нападение на пенсионерку под видом журналиста





В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении адвоката, организовавшего разбойное нападение на престарелую женщину.



По версии следствия, в ноябре 2018 года юрист вместе со своим супругом решили ограбить 82-летнюю пенсионерку. Они предполагали, что дома у пожилой ростовчанки хранятся крупная сумма денег и ювелирные изделия.



Представившись женщине корреспондентом, который собирается писать о её внуке, занимающемся футболом, адвокат попала в дом. Общаясь с хозяйкой, злоумышленница незаметно подлила ей в чай снотворное. Затем она стала обыскивать комнаты. В этот момент домой пришёл внук, который застал воровку врасплох.

- Впоследствии все соучастники преступления были задержаны, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - По ходатайству обвиняемых с ними были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.



По другим участникам преступления уже вынесены обвинительные приговоры.



Уголовное дело, возбужденное в отношении организатора нападения, в настоящее время передано в Ворошиловский районный суд.