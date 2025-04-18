В Ростове перекроют проезд из-за проведения легкоатлетической эстафеты

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В Ростове-на Дону перекроют проезд из-за легкоатлетической эстафеты. Об этом информирует департамент автодорог и организации дорожного движения.Речь идет о Театральной площади – с 30 апреля с 21:00 до 1 мая до 19:00, Большой Садовой – от площади Театральной до проспекта Буденновского 1 мая с 08:00 до 13:00. А также 1 мая с 08:00 до 19:00 – на Театральном от Максима Горького до Социалистической.Частично движение будет перекрыто на Большой Садовой - пр. Ворошиловский - пл. Гагарина - пр. Михаила Нагибина - пр. Ленина - пл. Страны Советов.