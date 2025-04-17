Фото: «Консалтинг ЮК»

Форум «БИЗНЕС 2025: Налоги, Право, Ответственность 5.0» прошел в Ростове-на-Дону. Его участниками стали представители правительства Ростовской области, налоговых органов федерального и регионального уровней, а также предприниматели. Организатором форума выступила компания с многолетним стажем «Консалтинг ЮК».Спикерами выступили заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев, первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, руководитель УФНС России по Ростовской области Андрей Мосиенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, исполнительный директор Регионального отделения РСПП Виктор Нетесанов, а также другие эксперты.Организатор форума, владелица компанииЮлия Кручанова отметила, что форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для взаимодействия бизнеса, власти и контролирующих органов. В этом году мероприятие собрало более 2,5 тысячи участников, как непосредственно на площадке, так и онлайн.- Количество участников форума ежегодно растет. Наша аудитория — это не только предприниматели из разных регионов России, но и за пределами страны. За годы работы участниками форума стали более девяти тысяч человек, - подчеркнула. - Главная цель форума - предоставить предпринимателям исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы, научить бизнес региона предвидеть налоговые риски, а также рассказать о современных реалиях налогового законодательства.Заместитель руководителя ФНС Россииотметил важность форума «БИЗНЕС 2025: Налоги, Право, Ответственность 5.0». По его словам, это уникальная возможность озвучить основные тренды в налоговом администрировании.- Федеральная налоговая служба РФ уделяет большое внимание общению с предпринимателями и стремится упростить ведение бизнеса как физическим, так и юридическим лицам, - подчеркнул Александр Валерьевич. - Для нас важен открытый диалог, чтобы бизнес было вести удобно и легко, а налоги стали просто инвестициями в будущее.Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев заявил, что донской регион занимает лидирующие позиции по всем ключевым показателям, касающимся создания комфортной среды для ведения бизнеса. Ростовская область является привлекательной для инвесторов и подтверждает статус одного из ведущих экономических центров Юга России. Форум позволил услышать все запросы предпринимателей и выработать дальнейшую стратегию развития.- Основой развития и безопасного масштабирования любого бизнеса является соблюдение законодательства и работа в рамках правового поля, - добавила руководитель компании «Консалтинг ЮК» Юлия Кручанова. - Наш форум предлагает глубокий разбор последних изменений в налоговом и корпоративном праве, поэтому интерес предпринимателей к мероприятию абсолютно понятен и с каждым годом будет стремительно расти.Неудивительно, что с каждым годом мероприятия, посвященные вопросам налогообложения, приобретают все большую популярность среди предпринимателей. Они помогают бизнес-сообществу получить знания от ведущих экспертов из первых рук, обменяться опытом и обсудить интересующие вопросы.