В Ростове женщину-адвоката и ее мужа осудили на пять лет за организацию разбойного нападения на пенсионерку



В Ростове суд вынес приговор супругам Кондратьевым, организовавшим разбойное нападение на пенсионерку.



В ноябре прошлого года Вадим и Карина Кондратьевы, предполагая, что дома у пожилой ростовчанки есть крупная сумма денег и ценные вещи, организовали её ограбление. Для этого они наняли двух человек. Одна из них, Кристина Суханкина, пришла к пенсионерке под видом журналистки. Хозяйка угостила девушку чаем, в который та подлила ей лекарство. Женщина потеряла сознание. Убедившись, что она находится без чувств, гостья стала обыскивать квартиру. В этот момент домой к пенсионерке пришёл внук. Он задержал воровку и вызвал полицию.

- Приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону обвиняемые признаны виновными, и им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В отношении Кристины Суханкиной и её подельницы приговор был вынесен ранее. Они признаны виновными в разбое.