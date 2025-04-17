Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью 17 апреля

Фото: Ростов ру

По данным Минобороны России, еще один беспилотник самолетного типа сбили над Ростовской областью 17 апреля. Силы ПВО работали около 16:00.Напомним, в этот же день примерно в 15:40 был сбит один дрон. Жители региона в это время получили оповещения о беспилотной опасности.