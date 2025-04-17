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Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью 17 апреля

Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью 17 апреля
По данным Минобороны России, еще один беспилотник самолетного типа сбили над Ростовской областью 17 апреля. Силы ПВО работали около 16:00.

Напомним, в этот же день примерно в 15:40 был сбит один дрон. Жители региона в это время получили оповещения о беспилотной опасности.
Фото: Ростов ру
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