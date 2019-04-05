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В Ростове адвокат с супругом организовали разбойное нападение на пенсионерку

В Ростове адвокат с супругом организовали разбойное нападение на пенсионерку
В Ростове адвоката и её супруга обвиняют в организации разбойного нападения на пенсионерку. Как сообщили 8 апреля в СУ СКР по Ростовской области, они предложили ещё двум женщинам участвовать в преступлении.

По версии следствия, в 2018 году член Адвокатской палаты Ростовской области и её муж привлекли двух женщин к ограблению квартиры. В ней проживала 82-летняя старушка, которая без проблем впустил в дом незнакомку, представившуюся журналистом. Вторая участница в это время неподалёку стояла «на стрёме».

Судя по всему, бабушка предложила гостье выпить чаю. Воспользовавшись этим, злоумышленница подсыпала ей в напиток препарат, снижающий давление. Из-за него потерпевшая впала в беспомощное состояние.

Убедившись в том, что хозяйка жилища обездвижена, подозревая связалась по телефону с организаторами преступления, которые стали давать ей указания.

Неожиданно в квартиру зашёл родственник пенсионерки, который предотвратил преступление. Он вызвал правоохранителей, которые задержали подозреваемых. Уголовное дело в отношении них расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Впоследствии по подозрению в организации разбойного нападения были задержаны адвокат и ее супруг, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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