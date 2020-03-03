В Ростове автомобилистов начнут штрафовать за неоплату парковки



Регионы России получили возможность штрафовать автомобилистов за неоплату парковки в центре города. Ранее штрафы за это нарушение приходили только жителям Москвы.



Соответствующие поправки внесены в кодекс об административных правонарушениях. Нововведения разрешают полиции передавать личные данные собственников автомобилей муниципальным службам, занимающимся оформлением штрафов за неоплату парковки.

- С 12 марта региональная Госавтоинспекция начнет предоставлять информацию о владельцах транспортных средств по определению, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении, - прокомментировал старший инспектор отдела исполнения административного законодательства донской ГИБДД Виктор Талышев.



В Госавтоинспекции добавили, что предоставлять данные об автовладельцах будут на основании определения об истребовании сведений исключительно в рамках производства по делу об административном правонарушении.



Письма со штрафами могут прийти ростовчанам уже в марте, если они не оплачивали парковку предыдущие два месяца. Именно таков срок давности нарушения.



Ранее на парковочных местах в центре города, обозначенных разметкой и знаками, ростовчане могли безнаказанно оставлять машины. Даже, если сотрудники «Парковочного пространства» (организация, занимающаяся парковками), зафиксирует номер нарушителя, автомобилисту это ничем не грозило. Данными о владельце транспорта располагает только ГИБДД. До сих пор Госавтоинспекция не имела права передавать личные сведения сторонним организациям. Исключение сделали только для столицы.



В Москве в «пилотном» режиме было разрешено подписать с ГИБДД специальное соглашение об обмене персональными данными владельцев автомобилей. Таким образом была организована система «парконов» и «Помощников Москвы», которые фиксировали номера нарушителей. Позже автовладельцы получали штрафы. С марта этот принцип заработает и в других городах России.

