В Ростове протестируют взимание штрафов за неоплату парковок



В Ростове в тестовом режиме начнут взимать штрафы за неоплату парковочных мест. Об этом сообщил заместитель директора Департамента автодорог и организации дорожного движения Виталий Иванов.



По его словам, буквально на днях вышел Приказ МВД, который регулирует порядок предоставления персональных данных о нарушителях муниципальным властям. Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, данные будут предоставляться в электронном виде.

- Пока же мы в тестовом режиме отработаем взаимодействие по всей цепочке: «Ростовское парковочное пространство» (РПП) - административные комиссии районов – городское Управление МВД, - пояснил Виталий Иванов. - РПП передаст информацию по 10 зарегистрированным нарушениям в четыре района города, а административные комиссии сделают соответствующие запросы в УМВД.



Пока этот процесс проходит в бумажном виде. Но у РПП уже есть сертифицированная программа по электронному учёту и обмену информацией, которая позволит проводить все необходимые операции в автоматическом режиме.



Отметим, что до сих пор из-за отсутствия соглашения между МВД и муниципалитетом, городские власти не могли выставлять штрафы за неоплату парковки. У ГИБДД не было оснований предоставлять административным органам данные о владельцах автомобилей, допустивших нарушение.