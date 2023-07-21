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В Ростове 87 жилых домов на Западном останутся без горячей воды с 24 июля

В Ростове 87 жилых домов на Западном останутся без горячей воды с 24 июля
В Ростове на Западном сотни жителей останутся без горячей воды с 24 июля. Информацию сообщили городские власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

Без горячего водоснабжения останутся жители с 24 по 28 июля. Воду в 87 жилых домах будут отключать поэтапно в пределах проспектов Стачки, Коммунистического, улиц Малиновского, 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Тружеников, 1-й Краснодарской, Батуринской, Володарского, Кулагина, а также Плеханова.

Временные неудобства коснутся ростовчан в связи с реконструкцией тепломагистрали на улице Зорге.
Фото: Rostov.ru
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