В Ростове 87 жилых домов на Западном останутся без горячей воды с 24 июля

Фото: Rostov.ru

В Ростове на Западном сотни жителей останутся без горячей воды с 24 июля. Информацию сообщили городские власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».Без горячего водоснабжения останутся жители с 24 по 28 июля. Воду в 87 жилых домах будут отключать поэтапно в пределах проспектов Стачки, Коммунистического, улиц Малиновского, 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Тружеников, 1-й Краснодарской, Батуринской, Володарского, Кулагина, а также Плеханова.Временные неудобства коснутся ростовчан в связи с реконструкцией тепломагистрали на улице Зорге.