В Ростов на следующей неделе вернутся морозы до -4 градусов

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Только ростовчане начали привыкать к теплой погоде, как синоптики спрогнозировали с 17 марта резкое похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.С понедельника, 17 марта, температура воздуха будет стремительно падать. К ночи столбик термометра покажет -4 градуса. До конца недели в донской столице продержатся зимние холода.Помимо холодов, на неделе также вероятны осадки в виде снега и дождя. К счастью, такая погода продержится недолго. Синоптики обещают к концу недели возвращение тепла.