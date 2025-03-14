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В Ростов на следующей неделе вернутся морозы до -4 градусов

В Ростов на следующей неделе вернутся морозы до -4 градусов
Только ростовчане начали привыкать к теплой погоде, как синоптики спрогнозировали с 17 марта резкое похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

С понедельника, 17 марта, температура воздуха будет стремительно падать. К ночи столбик термометра покажет -4 градуса. До конца недели в донской столице продержатся зимние холода.

Помимо холодов, на неделе также вероятны осадки в виде снега и дождя. К счастью, такая погода продержится недолго. Синоптики обещают к концу недели возвращение тепла.
Фото: DonDay
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