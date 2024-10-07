В районе Ольгинской бушует мощный ландшафтный пожар

Фото: Соцсети.

В Ростовской области в Аксайском районе вблизи станицы Ольгинской разгорелся крупный ландшафтный пожар. Жители активно делятся впечатляющими снимками с места происшествия в социальных сетях.По словам очевидцев, пожар продолжается уже несколько часов, и его площадь постоянно растёт. Яркое пламя можно увидеть не только в Аксайском районе, но и в отдалённых уголках Ростова-на-Дону.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар начался около 21:30 на 1060-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Населённым пунктам угрозы распространения огня нет. На месте происшествия работают более десяти спасателей.